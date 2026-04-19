Брауни «на диете, но вкусно до мурашек»: всего 4 продукта — и десерт улетает за вечер

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда хочется сладкого, но без лишнего сахара и муки, этот брауни спасает ситуацию. Всего четыре простых ингредиента, пару минут на блендер — и в духовку. Получается мягкий насыщенный десерт, который не стыдно есть даже на «правильном» питании.

Ингредиенты:

  • бананы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • какао-порошок — 4 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.

Приготовление

Бананы и яйца заранее достаньте из холодильника — так тесто получится более однородным. Бананы очистите, нарежьте и отправьте в блендер. Добавьте яйца, какао и разрыхлитель, взбейте до гладкой массы без комочков. Тесто должно быть мягким и слегка жидким.

Перелейте его в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте при 170 °C около 40–45 минут. Первые 20 минут духовку не открывайте. Готовность проверьте шпажкой — она должна выходить сухой.

Готовый брауни остудите, при желании покройте растопленным шоколадом. Подавайте с простым бананово-какао мороженым — получается нежно, шоколадно и без лишних угрызений совести.

