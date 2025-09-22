«Интервидение-2025»
22 сентября 2025

Брауни + чизкейк: этот комбо-десерт влюбляет в себя — а готовится неприлично просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Брауни-чизкейк с ягодами представляет собой изысканный десерт, сочетающий плотную шоколадную основу и нежную творожную прослойку. Это лакомство отличается гармоничным вкусом, где насыщенность шоколада балансируется свежестью ягод и кремовой текстурой сырной начинки. Приготовление такого десерта не требует специальных навыков, но результат выглядит как произведение кондитерского искусства.

Для основы шоколадного коржа потребуется: 4 яйца, 100 граммов темного шоколада, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, 100 граммов муки, треть чайной ложки соли и 100 граммов ягод. Шоколад и масло растапливают на водяной бане, охлаждают и смешивают с яйцами и сахаром. Добавляют просеянную муку с солью, аккуратно вмешивают ягоды. Для творожной начинки: 300 граммов творога протирают через сито, смешивают с 2 яйцами, 50 граммами сахарной пудры и 20 граммами кукурузного крахмала до однородности. В форму для выпечки выливают половину шоколадной массы, затем равномерно распределяют творожную начинку и покрывают оставшейся шоколадной массой. Выпекают при 160 градусах 50–60 минут на водяной бане. Готовность проверяют деревянной палочкой — она должна быть сухой.

Секрет идеального десерта заключается в использовании водяной бани при выпечке, что предотвращает растрескивание поверхности и обеспечивает кремовую текстуру. Важно полностью охладить десерт в выключенной духовке с приоткрытой дверцей, а затем настоять в холодильнике не менее шести часов. Это позволяет вкусам полностью раскрыться и достичь идеальной консистенции.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

