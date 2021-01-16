Заслуженного деятеля искусств РФ Бориса Грачевского похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Перед этим в Доме кино состоялась церемония прощания.
Проститься с художественным руководителем киножурнала «Ералаш» пришли многочисленные коллеги, друзья и поклонники. Среди них были актёры Владимир Долинский, Дмитрий Харатьян, Станислав Садальский, Оксана Стешина, доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, артист Бедрос Киркоров, поэт Симон Осиашвили, шоумен Гарик Харламов и другие.
Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская во время церемонии с трудом сдерживала слёзы и была вынуждена покинуть сцену, на которой стоял гроб с режиссёром.
Его проводили в последний путь продолжительными аплодисментами.
Грачевский умер в московской клинике 14 января. Он скончался в возрасте 71 года от осложнений, вызванных коронавирусом, писал NEWS.ru. По словам Малышевой, ситуацию осложнила меланома — «самый злокачественный вид рака».