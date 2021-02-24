Большинство россиян заявило о желании получать корпоративную пенсию

Подавляющее большинство жителей России хочет получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. За дополнительную выплату высказались 84% респондентов.
Таковы результаты опроса более 3,5 тыс. человек из всех регионов РФ,
Корпоративные пенсионные программы (КПП) приняты в некоторых компаниях страны. Такие пенсии софинансируют и сами сотрудники, и работодатели. Среди участников опроса участниками КПП оказались 3% респондентов, знают о таких программах или слышали о них 34% россиян.
Самыми заинтересованными в корпоративных пенсиях оказались россияне (85%) в возрасте от 36 до 55 лет. Меньше всего доверяют КПП люди из возрастной группы 56+.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство проект постановления о досрочной пенсии для ряда работников. Документом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профессионального образования работников. Это касается и курсов повышения квалификации.