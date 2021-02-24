Большинство россиян заявило о желании получать корпоративную пенсию

https://static.news.ru/photo/f212e312-7719-11eb-bb9b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Подавляющее большинство жителей России хочет получать корпоративную пенсию от своего работодателя в дополнение к государственной. За дополнительную выплату высказались 84% респондентов.

Таковы результаты опроса более 3,5 тыс. человек из всех регионов РФ, сообщает РБК. Агентство отмечает, что каждый третий опрошенный хотел бы, чтобы размер корпоративной пенсии был не меньше 30 тыс. рублей в месяц.

Корпоративные пенсионные программы (КПП) приняты в некоторых компаниях страны. Такие пенсии софинансируют и сами сотрудники, и работодатели. Среди участников опроса участниками КПП оказались 3% респондентов, знают о таких программах или слышали о них 34% россиян.

Самыми заинтересованными в корпоративных пенсиях оказались россияне (85%) в возрасте от 36 до 55 лет. Меньше всего доверяют КПП люди из возрастной группы 56+.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство труда и социальной защиты России направило в правительство проект постановления о досрочной пенсии для ряда работников. Документом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профессионального образования работников. Это касается и курсов повышения квалификации.