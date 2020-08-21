Большинство россиян не исключили второй волны коронавируса

https://static.news.ru/photo/46fbccfc-e45f-11ea-a77a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 60% жителей России не исключают возникновения второй волны эпидемии коронавируса в стране.

Об этом сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров на форуме «Территория смыслов». По его словам, только 30% человек, опрошенных в ходе исследования, уверены в том, что в России не будет второй волны COVID-19.

Будет или не будет вторая волна? Скорее всего, второй волны у нас не будет. Так считают только 30% опрошенных, — сказал он.

По словам Фёдорова, 58% респондентов не исключают возникновения новой волны заболеваемости. При этом за последний месяц этот показатель вырос до нынешних значений с 52%, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что страны Северной Европы из-за опасения второй волны коронавирусной инфекции закрывают и ограничивают въезд для иностранцев. Среди стран, вводящих ограничения: Финляндия, Исландия, Норвегия. Они решили ввести ограничительные меры на въезд, потому что считают слишком непредсказуемой ситуацию с распространением COVID-19.