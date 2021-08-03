Больше половины россиян не обратят внимание на статус иноагента СМИ

Социологи Левада-Центра (внесён Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) выяснили, что 58% опрошенных не изменят отношение к СМИ, политику или некоммерческой организации, если те окажутся в списке иноагентов. Исследование появилось на сайте Левада-Центра.

Почти столько же граждан (57%) о законе «об иноагентах» не знают, 31% что-то слышали, и только 11% хорошо представляют, что он значит. Пользователи Интернета осведомлены лучше телезрителей: 58% против 36%.

При ответе на вопрос о смысле закона респонденты разделились на два практически равных лагеря. Статус иностранного агента считают способом давления на независимые СМИ и организации 40% опрошенных, способом ограничить негативное влияние Запада — 37%.

Опрос был проведён среди городского и сельского населения в выборке из 1619 человек возрастом от 18 лет и старше. Метод исследования — интервью на дому.

Ранее Левада-Центр опубликовал данные опроса о рейтинге доверия президенту России Владимиру Путину.