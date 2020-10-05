Минпросвещения: больше половины детей в России имеют проблемы со здоровьем

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Большинство юных россиян в той или иной степени испытывает сложности со здоровьем. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

О ситуации он рассказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта

К сожалению, сегодня больше половины детей имеют те или иные проблемы со здоровьем, — цитирует Кравцова ТАСС.

Данные министр озвучил на фоне поступающих из разных регионов сообщений о переводе школ на дистанционный формат обучения. Это вызвано всплеском заражений коронавирусом.

Однако, как писал NEWS.ru, дистанционное обучение в период весенней самоизоляции уже негативно отразилось на психологическом состоянии подавляющего большинства российских школьников. У 83,8% учащихся эксперты выявили неблагополучные психические реакции пограничного уровня. У 42,2% участников исследования специалисты отметили депрессивные состояния, ещё у 41,6% — астенические состояния.