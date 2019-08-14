https://static.news.ru/photo/9369fe24-be90-11e9-a4ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Мобильные телефоны серьёзно вредят успеваемости школьников. Такого мнения придерживаются 65% участников опроса, проведённого Фондом общественного мнения (ФОМ).

Наиболее негативно относятся к тому, что учащиеся ходят в школу со смартфонами и планшетами, респонденты старшего поколения – возрасте от 60 лет (77%). Из числа опрошенных в возрасте от 18 до 31 лет сочли, что телефоны вредят успеваемости, 49%.

Примерно пятая часть россиян (19%) высказалась за то, чтобы полностью запретит ношение телефонов в школу. Отбирать смартфоны у учеников при входе в учебное заведение и возвращать на выходе предлагают 13%. По мнению 29% респондентов, мобильных устройств следует лишать школьников только на время уроков. Еще 25% высказались за то, чтобы просто запрещать пользоваться ученикам телефонами на уроках, но не отбирать их. Против любой формы запрета выступили 6% опрошенных.

По мнению 46% респондентов, запрет на пользование телефонами повысит успеваемость школьников. Обратного мнения придерживается 41% участников опроса, сообщается на сайте организации.

Опрос проводился 4 августа в 104 населенных пунктах. В нём приняли участие 1,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее News.ru писал, что зампред думского комитета по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать специальный телефон для школьников — «шкулфон». По его мнению, это устройство будет полезнее для учащихся, нежели смартфоны, и поможет им концентрироваться на учёбе.