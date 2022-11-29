Более половины россиян рассчитывают на увеличение доходов в 2023 году

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Более половины работающих россиян (59%) надеются на увеличение своих доходов в 2023 году, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследований сервисов «Работа.ру» и «Подработка». По мнению экспертов, эти ожидания обусловлены ростом зарплат практически во всех сферах.

Согласно данным исследований, 31% из тех, кто надеется стать богаче в будущем году, ожидают повышения зарплаты на основном месте работы. При этом 24% из них рассчитывают, что доход возрастет более чем вдвое, 9% ожидают увеличения оплаты труда более чем вполовину, а 17% полагают, что прибавка составит 30–50%.

Еще 28% респондентов надеются, что их доходы возрастут благодаря подработке. Среди них на более чем двукратный рост заработка рассчитывают 14%, 9% полагают, что подработка станет оплачиваться вдвое выше и 19% опрошенных ждут, что доход от подработки вырастет на 30–50%.

Эксперты объясняют надежды россиян на увлечение доходов с фактическим ростом зарплат и высоким спросом на сотрудников на рынке труда. Кроме того, бизнес стал активнее прибегать к аренде кадров, что привлекает внештатных работников, у людей чаще появляется возможность найти подработку.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в следующем году вырастут на 1,6%, а реальная зарплата — на 2,6%. По итогам 2022-го в ведомстве прогнозируют падение доходов на 2,2%, а зарплаты на 2%.

В Минэкономразвития прогнозируют рост реальных доходов населения в 2023 году на 1,6%, а реальных зарплат – на 2,6%.

Ранее сообщалось, что правительство изменило методику финансирования выплат медикам в регионах и выделило около 59 млрд рублей на увеличение зарплат им. Мера коснется тех специалистов, которые указаны в майском указе президента от 2012 года.