Медикам в регионах поднимут зарплаты Кабмин изменил методику финансирования выплат региональным врачам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство России выделило почти 59 млрд рублей на рост зарплат врачей, среднего и младшего медицинского персонала в регионах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления об изменениях в методике распределения субсидий из резервного фонда на повышение зарплат медиков. Мера коснется тех специалистов, которые указаны в майском указе президента от 2012 года.

Предполагается, что теперь средства будут направлять в региональные Минздравы, где их будут реализовывать исключительно на выплаты выше названным категориям медиков. При этом ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал регионам выделить 58,6 млрд рублей на зарплаты врачей, чтобы они не отставали от средних по экономике.

В публикации отмечается, что работников здравоохранения в 2022 году составили 2,8 трлн рублей. Учитывая общий размер фонда оплаты труда (ФОТ), выделенная сумма составляет 3% от отраслевого ФОТ, что практически несущественно, говорится в публикации. В то же время целевое назначение отдельным категориям работников даст возможность подтянуть их уровень оплаты труда до необходимого.

Однако, несмотря на небольшое влияние выделенных средств на выплаты специалистам медицинской отрасли, само тестирование механизма начисления является свидетельством готовности властей менять и трансформировать систему оплаты труда в сфере здравоохранения.

Летом стало известно, что Министерство здравоохранения России подготовит изменения в системе оплаты труда медиков в рамках проекта федерального бюджета на 2023 год. Такое заявление сделал глава ведомства Михаил Мурашко после того, как президент России Владимир Путин рекомендовал обратить внимание на маленькие зарплаты медработников со стажем и посоветовал пересмотреть схему выплат.