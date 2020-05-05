Более половины россиян обратятся к медикам при первых симптомах COVID-19

https://static.news.ru/photo/5fa25f34-8ec7-11ea-8b78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Согласно результатам опроса, проведённого Антикризисным социологическим центром, 55% россиян готовы обратиться за медпомощью, если почувствуют первые симптомы коронавируса.

Ещё 35% респондентов заявили, что будут выжидать на протяжении нескольких дней и следить за температурой тела. Если она за это время не понизится до нормальной — обратятся к врачу. До серьёзного ухудшения самочувствия готовы терпеть 7% опрошенных.

Режим самоизоляции считают оправданным 47% респондентов. В ближайшее время после его отмены от выхода из дома без уважительных причин будут воздерживаться 20% опрошенных. Свыше 40% выйдут на прогулки в нелюдных местах. На работу готовы выйти 44% участников опроса, сообщает ТАСС.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 155,3 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 19,8 тысячи человек, умерли 1,4 тысячи. В Москве 80,1 тысячи заболевших, более 7,8 тысячи выздоровели, скончались 816.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 251 тысячи человек, выздоровели свыше 1,1 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в НИИ вирусологии имени Ивановского заявили о выходе России на плато по числу заражённых коронавирусом. При этом специалисты отметили, что говорить об окончательной стабилизации ситуации рано.