Более половины россиян не слышали о бодипозитиве

Никогда не слышали о таком явлении как бодипозитив 59% опрошенных россиян. Данные приводит ВЦИОМ.
Ровно четверть опрошенных считают, что бодипозитив позволяет игнорировать здоровый образ жизни, а 49% уверены, что, наоборот, способствует ему. Более половины россиян (61%) скорее согласны с тем, что это движение избавляет людей от комплексов.
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Критику чужой внешности в высказываниях окружающих слышали менее трети россиян (29%).
Безразличны к изображениям моделей, которые отличаются от стандартов красоты, 61% граждан, 20% воспринимают их положительно, а 15% — отрицательно.
Ранее ВЦИОМ предоставил результаты опроса о мнении россиян об однополых отношениях.