Более половины россиян не слышали о бодипозитиве

Никогда не слышали о таком явлении как бодипозитив 59% опрошенных россиян. Данные приводит ВЦИОМ.

Ровно четверть опрошенных считают, что бодипозитив позволяет игнорировать здоровый образ жизни, а 49% уверены, что, наоборот, способствует ему. Более половины россиян (61%) скорее согласны с тем, что это движение избавляет людей от комплексов.

Также ВЦИОМ сообщил о том, что во внешности другого вызывает у людей неприязнь. Больше всего негативные эмоции вызывают запах пота (67%), грязные волосы (50%) и кожные заболевания (34%). Ожирение неприятно для 21% опрошенных — это больше, чем отсутствие конечностей (5%) или заметные шрамы (4%).

Критику чужой внешности в высказываниях окружающих слышали менее трети россиян (29%).

Безразличны к изображениям моделей, которые отличаются от стандартов красоты, 61% граждан, 20% воспринимают их положительно, а 15% — отрицательно.

Ранее ВЦИОМ предоставил результаты опроса о мнении россиян об однополых отношениях.