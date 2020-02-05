https://static.news.ru/photo/fb9868de-4859-11ea-bf83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: https://pixabay.com

Сайт поиска работы HeadHunter провёл исследование и выяснил, что более половины россиян стремятся найти вторую работу. При этом 8% уже имеют подработку.

На вопрос об отношении к поиску подработки в течение ближайших трех месяцев 52% опрошенных дали ответ «определенно рассматриваю» и «скорее рассматриваю» 29% и 23% соответственно, — пишет URA.ru.

Однако 21% опрошенных ответили, что «скорее не рассматривают» вариант с поиском второй работы. Лишь 16% полностью уверены, что им не нужна такова.

Наибольший интерес ко второму заработку проявляют работники сферы искусств, масс-медиа и науки. Меньше всего заинтересованы сотрудники банков и компаний по добыче сырья.

HeadHunter проводил опрос среди 20 тысяч респондентов по всей России.

Как ранее писал NEWS.ru, компания интернет-рекрутмента HeadHunter планирует удалить из формы резюме графу об образовании.