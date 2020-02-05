Сайт поиска работы HeadHunter провёл исследование и выяснил, что более половины россиян стремятся найти вторую работу. При этом 8% уже имеют подработку.
На вопрос об отношении к поиску подработки в течение ближайших трех месяцев 52% опрошенных дали ответ «определенно рассматриваю» и «скорее рассматриваю» 29% и 23% соответственно, —
пишетURA.ru.
Однако 21% опрошенных ответили, что «скорее не рассматривают» вариант с поиском второй работы. Лишь 16% полностью уверены, что им не нужна такова.
Наибольший интерес ко второму заработку проявляют работники сферы искусств, масс-медиа и науки. Меньше всего заинтересованы сотрудники банков и компаний по добыче сырья.
HeadHunter проводил опрос среди 20 тысяч респондентов по всей России.
Как ранее писал NEWS.ru, компания интернет-рекрутмента HeadHunter планирует удалить из формы резюме графу об образовании.
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