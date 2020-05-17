Более 90 заражённых COVID-19 скончались в России за сутки

За последние сутки в России умер 91 человек из числа заражённых коронавирусом. 77 летальных исходов приходятся на долю Москвы.
Пять человек умерли в Санкт-Петербурге, по два — в Ставропольском и Приморском краях. По одному смертельному случаю зафиксировано в Самарской и Ярославской областях, Забайкальском и Краснодарском краях, а также Чеченской Республике,
В общей сложности число жертв инфекции в России превышает 2,7 тысячи человек. Количество заразившихся, по последним данным, составляет 290,6 тысячи человек. Выздоровели 70,2 тысячи.
В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что в России начнут производить сверхточный тест на коронавирус. Он позволяет получать результат в течение двух часов с точностью выше 96%.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен