Более 90 заражённых COVID-19 скончались в России за сутки

https://static.news.ru/photo/7d6cf1ea-98dc-11ea-bb49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в России умер 91 человек из числа заражённых коронавирусом. 77 летальных исходов приходятся на долю Москвы.

Пять человек умерли в Санкт-Петербурге, по два — в Ставропольском и Приморском краях. По одному смертельному случаю зафиксировано в Самарской и Ярославской областях, Забайкальском и Краснодарском краях, а также Чеченской Республике, сообщаетс я на сайте стопкоронавирус.рф.

В общей сложности число жертв инфекции в России превышает 2,7 тысячи человек. Количество заразившихся, по последним данным, составляет 290,6 тысячи человек. Выздоровели 70,2 тысячи.

В Москве 142,8 тысячи заражённых. Справились с болезнью около 27,5 тысячи, скончались 1,5 тысячи.

Ранее NEWS.ru писал, что в России начнут производить сверхточный тест на коронавирус. Он позволяет получать результат в течение двух часов с точностью выше 96%.