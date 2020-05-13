Более 80% россиян поддержали решение Путина об окончании нерабочих дней

https://static.news.ru/photo/adf7cf9e-9515-11ea-ab6c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос среди граждан России по поводу выступления президента России Владимира Путина.

Обращение произвело положительное впечатление на 75% тех, кто следил за ним. Почти такая же доля из них удовлетворены содержанием выступления Владимира Путина (72%). Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением. Поддержку от 89% россиян получила мера по созданию условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. Также 80% поддерживают завершение с 12 мая единого периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия, — говорится в сообщении.

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней 12 мая 2020 года. Однако в Москве режим самоизоляции был продлён до 31 мая.

Запуск специальной кредитной программы поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей поддерживают 72% россиян, а сохранение полномочий глав регионов, позволяющих им принимать гибкие решения, соразмерные уровню рисков, поддерживают 71%, — отметили во ВЦИОМ.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин потребовал обратить внимание на работу портала госуслуг. По его словам, система не справилась с большим количеством обращений по поводу детских выплат.