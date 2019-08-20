https://static.news.ru/photo/fc6a9282-c3e8-11e9-80a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди россиян старше 18 лет, любят ли они фотографировать и фотографироваться.

82% респондентов ответили, что не любят фотографироваться, 16% — любят. 70% опрошенных нравится просто фотографировать.

Также 82% россиян делают фотосъёмку с помощью мобильного телефона.

Кроме того, 9% из всех опрошенных заявили, что фотографируются или фотографируют ежедневно.

Как ранее писал News.ru, абсолютное большинство россиян заявили, что не могут обойтись в отпуске без смартфона, в то время как флешка и карта памяти становятся всё менее популярными и уступают облачным хранилищам.