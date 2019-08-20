Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос среди россиян старше 18 лет, любят ли они фотографировать и фотографироваться.
82% респондентов ответили, что не любят фотографироваться, 16% — любят. 70% опрошенных нравится просто фотографировать.
Также 82% россиян делают фотосъёмку с помощью мобильного телефона.
Кроме того, 9% из всех опрошенных заявили, что фотографируются или фотографируют ежедневно.
Как ранее писал News.ru, абсолютное большинство россиян заявили, что не могут обойтись в отпуске без смартфона, в то время как флешка и карта памяти становятся всё менее популярными и уступают облачным хранилищам.