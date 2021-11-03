Более 70% россиян заявили о готовности работать удалённо

Более 70% россиян хотели бы работать удалённо, чтобы больше распоряжаться своим временем и тратить меньше денег на транспорт и еду на работе. Те, кто отказывается от удалёнки, аргументирует это неподходящей профессией и отсутствием живого общения. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса, проведённого порталом «Работа.ру».

Опрос проводился в ноябре, в нём участвовали до пяти тысяч респондентов старше 18 лет из всех округов России. 72% россиян положительно ответили на вопрос о том, хотели бы они работать удалённо. Уже работают в таком формате 12% респондентов, ещё 16% не рассматривают удалёнку.

Сторонники дистанционного формата работы отметили, что это позволит им самостоятельно распоряжаться своим временем, сэкономит время на дорогу и расходы на транспорт и питание, а также проводить больше времени с семьей. 20% россиян также отметили, что удалёнка даёт им возможность работать в любой одежде, а 17% отметили возможность чаще заниматься спортом.

Те, кто не хотел бы работать удалённо, объясняют это неподходящей профессией, отсутствием живого общения с коллегами и смешиванием работы и личной жизни. 17% пожаловались на необорудованное рабочее место, 15% — на невозможность сконцентрироваться на рабочих задачах, также россияне жаловались на невозможность работать из-за детей, плохого Интернета и шумных соседей.

При этом 90% участников опроса сообщили, что хотели бы получить новую профессию, чтобы иметь возможность работать удалённо. 9% из них уже обучаются новым навыкам. Больше всего опрошенных в этом отношении привлекают IT-специальности (23%). Еще 20% выбрали для себя менеджмент проектов, 19% — работу оператора call-центра.

Ранее Минтруд назвал регионы, лидирующие по популярности удалённой работы. Это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Новосибирская и Свердловская области. Наиболее активно удалённый режим работы используется в сфере финансов и образования, а также в организациях по компьютерному и программному обеспечению, информационно-коммуникационных технологиях и связи. Новый формат работы оказался наиболее удобен для офисных работников, так как существуют профессии, для которых переход на удалённую работу просто невозможен.