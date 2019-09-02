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Судебное заседание по гражданскому делу по иску Перовского межрайонного прокурора к Дмитрию и Ольге Проказовым о лишении родительских прав и выплаты алиментов состоится в закрытом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь Лефортовского районного суда.

Оглашение решения суда, если таковое состоится, будет проходить также в закрытом режиме, так как объявление решения (если таковое состоится) затрагивает права и законные интересы несовершеннолетнего ребёнка (п.8 ст.10 ГПК РФ),...