Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
В частности, 52% респондентов заявили, что полностью им удовлетворены. 32% удовлетворены отчасти, 15% — не удовлетворены.
Также 85% опрошенных считают, что в школе доброжелательное отношение к детям, 78% оценили положительно уровень подготовки преподавателей образовательных учреждений.
Кроме того, 32% родителей отметили своё недовольство оснащённостью школ компьютерами и лабораторным оборудованием.
Также 51% россиян считает, что ситуация в образовании ухудшилась за последние 5-10 лет.
Как ранее писал News.ru, государственный стандарт по охране образовательных организаций, разработанный из-за череды резонансных происшествий в школах и колледжах, вступил в силу в России.