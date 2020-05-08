Более 370 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В инфекционной больнице в Коммунарке лечение проходят 375 человек. Об этом сообщил главврач медучреждения Денис Проценко. По его словам, 55 пациентов находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Из них 33 подключены к аппаратам ИВЛ.

Согласно данным на утро 8 мая, у 372 пациентов диагноз «внебольничная пневмония». Коронавирус подтверждён у 76% пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в России за сутки выявили более 10,6 тысячи случаев коронавируса. Общее число инфицированных достигло 187 859. Большинство новых случаев зарегистрировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. За последние сутки скончались 98 пациентов с COVID-19. В общей сложности с начала распространения коронавируса в России зафиксировано 1723 летальных исхода.