Более 30 военных на Сахалине пытались улететь в Сирию за взятку

Более 30 военнослужащих оштрафованы в Сахалинской области за попытки добиться направления в Сирию при помощи взяток, пишет «Коммерсант» со ссылкой на решения Курильского и Южно-Сахалинского гарнизонных военных судов и источники в силовых структурах. Сообщается, что деньги они передавали через военного юриста Ивана Жаркова, который оставлял их себе.

По данным издания, Жарков, выполнявший в воинских частях функции юрисконсульта, предлагал служащим устроить их отправку в Сирию при помощи якобы имеющихся у него связей в управлении кадров Восточного военного округа (ВВО), которое набирает солдат для службы в регионе.

Судами было установлено, что в 2019–2020 годах Жаркову были перечислены на карту и переданы наличными средства, а копии документов были отправлены в мессенджер. С рядовых и сержантов он брал по 20 тысяч рублей, со служащих более высоких рангов — по 30–40 тысяч. Военные интересовались командировками в Сирию, чтобы впоследствии автоматически получить статус ветерана, по которому положены особые выплаты и льготы.

Юрисконсульта трижды осудили за мошенничество. Каждый раз в делах фигурировали 10-11 обманутых военнослужащих. Вину Жарков признал полностью. Изначально ему дали шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты, а затем эту меру заменили на ограничение по военной службе на полтора года, оставив удержание.

Потерпевшие были признаны виновными в соответствии с ч. 3 ст. 30 и ч. 1 или ч. 2 ст. 291 УК (покушение на дачу взятки должностному лицу). Их оштрафовали на суммы от 30 до 90 тысяч рублей в пользу военного следствия и к выплате судебных издержек.

Ранее сообщалось, что бывшего чиновника Минобороны Фёдора Дюльгера приговорили к пяти годам колонии за получение взятки в особо крупном размере. По данным суда, в момент преступления он был замруководителя отдела обеспечения мебелью и инвентарём в департаменте эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций. Сейчас Дюльгер уволен в запас.