Более 200 пациентов с коронавирусом находятся в Коммунарке

В городской клинической больнице в Коммунарке на данный момент находятся 346 пациентов. При этом у 201 из них выявлен коронавирус.
Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко.
Состоит на лечении 346. Из них: с диагнозом пневмония — 301, COVID подтверждённых 201. В ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии. — NEWS.ru) 26 (на ИВЛ 9), — написал он в Facebook.
Кроме того, за сутки поступило ещё 28 пациентов и было выписано двое.
Как ранее писал NEWS.ru, Проценко рассказал, что его и его коллег удивил возраст поступающих к ним на лечение пациентов. По его словам, в Москве от коронавируса страдают молодые люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями в анамнезе.
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