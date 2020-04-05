Более 200 пациентов с коронавирусом находятся в Коммунарке

https://static.news.ru/photo/bea11282-7702-11ea-8c65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В городской клинической больнице в Коммунарке на данный момент находятся 346 пациентов. При этом у 201 из них выявлен коронавирус.

Об этом сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Состоит на лечении 346. Из них: с диагнозом пневмония — 301, COVID подтверждённых 201. В ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии. — NEWS.ru) 26 (на ИВЛ 9), — написал он в Facebook.

Кроме того, за сутки поступило ещё 28 пациентов и было выписано двое.

Как ранее писал NEWS.ru, Проценко рассказал, что его и его коллег удивил возраст поступающих к ним на лечение пациентов. По его словам, в Москве от коронавируса страдают молодые люди с некоторыми сопутствующими заболеваниями в анамнезе.