Более 150 тысяч тестов на коронавирус провели в России за сутки

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Количество сделанных в России тестов на COVID-19 за сутки увеличилось на 156 тысяч. Общее число тестов с начала эпидемии составило 2,8 млн.

В Российской Федерации проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Также под наблюдение врачей остаются 173 тысячи человек.

По последним данным, всего в мире заразились коронавирусом более 2,9 млн человек, скончались более 202 тысяч. Больше всего жертв COVID-19 выявили в США, Испании, Франции, Германии и Великобритании. Излечились более 817 тысяч человек, сообщал NEWS.ru.

В России коронавирус обнаружили у 74788 человек. Зафиксировано 682 летальных исхода.