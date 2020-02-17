https://static.news.ru/photo/8bf6693e-514d-11ea-98bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники службы безопасности досмотрели более 15 миллионов пассажиров московского метро с начала 2020 года. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2019 года, заявил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, в результате таких проверок предотвратили попытки провоза более 33 тысяч опасных предметов, запрещённых для проноса в метро.

В среднем за один день дополнительный досмотр проходят около 500 тыс. человек и свыше 250 тыс. единиц багажа. Число досмотров будет увеличиваться и дальше, — отметил Ликсутов.

Как ранее писал NEWS.ru, в январе москвича арестовали на двое суток за отказ от досмотра в метро. Мужчина не захотел просвечивать сумку на интроскопе, потому что посчитал рентген вредным для лежащей в ней еды.