Более 10% россиян отказали в трудоустройстве из-за отсутствия прививки

В связи с отсутствием прививки от коронавируса с отказами в приёме на работу столкнулись 11% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса SuperJob.

В Москве на такую ситуацию пожаловались 15% респондентов, в Санкт-Петербурге — 9%, а в других регионах в трудоустройстве отказали каждому десятому.

В основном трудности с устройством на работу по причине отсутствия прививки от коронавируса испытывали соискатели вакансий с зарплатами ниже 50 тысяч рублей. Среди высокооплачиваемых сотрудников на подобную дискриминацию жаловались только 10%.

Подавляющее большинство опрошенных (73%) заявили, что не получали отказов от работодателей из-за отсутствия прививок. Ещё 16% затруднились с ответом.

Опрос проводился во всех регионах России. В нём приняли участие 1600 человек в возрасте от 18 лет.

Ранее стало известно, что каждый десятый россиянин готов уволиться с работы, если начальство будет настаивать на вакцинации. Более категоричными в этом вопросе являются молодые люди до 24 лет. Среди них о готовности увольнения по данной причине заявили 38%.