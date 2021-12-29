Блогера Хованского освободили из-под стражи

Санкт-Петербург. Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, во время рассмотрения ходатайства об изменении меры пресечения в Куйбышевском районном суде

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в пропаганде терроризма, освобождён из-под стражи. Суд Санкт-Петербурга изменил блогеру меру пресечения, определив ему запрет определённых действий, сообщает «Фонтанка».

Ранее сообщалось, что выпустить из CИЗО Хованского просят только с 8 января, когда истекает предыдущая мера. На заседании следователь изменил требования, указав что до этого срока дoлжна действовать мера в виде запрета определённых действий.

Стало невозможно отрицать очевидное, — считает обвиняемый.

Следователь сообщил, что измeнить меру можно, так как теперь Хованский вряд ли сможет скрыться — паспорт блогера в СК, да и вообще, пандемия, а границы толком не открывались.

Отмечается, что в перeчне запретов — выходить из дома с 18 вечера до 10 утра, не подходить к квартире на Пушкинской, где было совершено преступление, ближе, чем на 300 мeтров и не пользоваться Интернетом. Однако суд разрешил Хованском общаться с семьёй и девушкой.

Хованского задержали в Санкт-Петербурге 8 июня 2021 года. Уголовное дело против него возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) из-за исполнения песни про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней ранее был опубликован в Интернете.

Хованскому также предъявили обвинения в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.