Блогер с Украины переселилась в Москву и резко высказалась о родине

https://static.news.ru/photo/37a6174a-948a-11eb-94ac-96000091f725_660.jpg Лиза Василенко Фото: elizabethvasilenko/instagram.com

22-летняя украинская TikTok-блогер Лиза Василенко, которая сейчас живёт в Москве, крайне нелестно высказалась о своей родине.

Когда со мной случается какая-то ерунда, я всегда думаю о том, что всяко лучше сдохнуть тут, чем на Украине, — рассказала девушка в эфире YouTube-канала «Пушка».

В пример она привела историю из жизни, когда полицейские на Украине отказались приезжать на вызов после того, как девушку избили. Василенко пояснила, что они сослались на «выходной» и посоветовали вызвать полицию на следующий день.

Блогер призналась, что сталкивается с украинскими хейтерами, которые называют её предательницей. Девушка считает, что такое поведение ненормально. Она уверена, что если бы она переселилась в Америку, то потока негатива от соотечественников вообще бы не было.

Лиза призналась, что украинская молодёжь переселяется в Москву, поскольку на Украине «реально нечего делать» и там нет таких возможностей, которые есть в России.

Как писал NEWS.ru, украинский блогер Таисия Онацкая поругалась с офицером ВСУ из-за того, что в шуточном опросе выбрала Россию вместо Украины. На её страницу в TikTok пришёл военный Анатолий Штефан и стал травить девушку за непатриотичный выбор. В ответ блогер заявила, что он хочет «хайпа», и обозвала его «позором украинской армии».