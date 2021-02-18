«Блистательный путь»: коллеги о жизни и творчестве актёра Андрея Мягкова

В возрасте 82 лет в Москве скончался известный советский актёр Андрей Мягков. За свою длительную творческую карьеру он снялся более чем в 50 кинокартинах и сыграл множество разноплановых ролей в театре. Коллеги вспоминают о нём как об очень талантливом человеке, который умел заряжать своим творчеством. По каким работам заполнился актёр, почему его любил кинорежиссёр Эльдар Рязанов и как его воспринимали в театре — в материале NEWS.ru.

Блистательный старт

Печальное известие 18 февраля озвучили в пресс-службе Московского художественного театра им. Чехова. По предварительной информации, Андрей Васильевич на 83-м году умер от острой сердечной недостаточности. Популярного артиста в бессознательном состоянии нашла его жена. Актёр скончался дома ещё до приезда скорой. Как рассказал NEWS.ru киновед Кирилл Разлогов, Мягкова по праву можно назвать народным любимцем. По словам эксперта, свою карьеру Андрей Васильевич начал «с высокой ноты». В 1965 году он снялся в кинокартине «Похождения зубного врача» режиссёра Элема Климова.

Его первая роль была в популярной кинокартине с великим режиссёром. Причём популярность не покидала Мягкова на протяжении всей его длительной карьеры. Также он прославился по фильму «Ирония судьбы» и его продолжению. Во второй части чётко обозначился его собственный характер. Столь легкомысленный и симпатичный, как в первой версии фильма, склонный к драматическим переживаниям. На протяжении своей карьеры Андрей Васильевич сыграл Карамазова и многие роли, которые были очень разноплановыми. Но настолько была жива потребность в глотке оптимизма и живой жизни, что, конечно, его роли в фильмах Эльдара Рязанова будут вспоминаться зрителями в первую очередь. Кирилл Разлогов киновед, культуролог, искусствовед и телеведущий киновед, культуролог, искусствовед и телеведущий

Из воспоминаний...

Свою театральную карьеру Мягков начал в «Современнике». Там он очень быстро занял «первое положение». Об этом NEWS.ru сообщил актёр Авангард Леонтьев. По его словам, Андрей Васильевич почти сразу стал получать большие роли, был необходимым деятелем театра. Как дополнил народный артист РФ, в «Современнике» у Мягкова был блистательный путь. Его очень ценил коллектив, хоть артист и бывал критичен, не боялся говорить правду начальству.

Он был человеком, который правильно настраивал театр. Его сразу заметили в театре и кино, стали давать интересные большие роли. И сейчас осталось очень много его работ для зрителей следующих поколений. Андрей входит в первый перечень тех замечательных русских артистов, которыми славна земля наша. Авангард Леонтьев актёр, профессор, народный артист РФ актёр, профессор, народный артист РФ

О том, что работать с Мягковым было большим счастьем, с NEWS.ru поделилась и актриса Светлана Немоляева. По её словам, Андрей Васильевич был на редкость потрясающим партнёром и удивительным, понимающим, одарённым человеком.

Помимо всего того, что он глубоко понимал тебя, он был ещё импровизатором и вёл работу творческую в таком направлении, которую, если ты подхватишь, то получишь замечательный результат. Думаю, поэтому его так любил Рязанов и давал столько фильмов. У меня ещё с «Иронии судьбы» началась с ним творческая связь, «Служебный роман» и «Гараж» — это был подарок судьбы. Я очень горюю и сожалею, что он ушёл из жизни и не порадует нас своими работами. Я сожалею об этом и передаю слова сочувствия его семье и родным, театру, в котором он столько служил. И очень жалею, что в кино мы его не увидим. Но память о нём будет самая светлая и чудесная. Светлана Немоляева актриса, народная артистка РСФСР актриса, народная артистка РСФСР

Кадр из фильма «Гараж» kinopoisk.ru

Биография артиста

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Его творческий путь начался не с самых ранних лет. Сначала по настоянию отца он окончил Ленинградский химико-технологический институт и какое-то время работал по специальности. Позже его заметил один из педагогов Школы-студии МХАТ в любительском спектакле «Лесная песня». Андрею Васильевичу предложили попробовать себя там. В итоге в 1965-м будущий артист выпустился и устроился в театр «Современник».

Актёр начал свою театральную карьеру с роли Дядюшки в спектакле «Дядюшкин сон». Позже были роли в таких известных произведениях, как «Обыкновенная история», «Большевики», «На дне», «Балалайкин и Ко». В 1977 году Мягков ушёл служить в МХАТ, где также сыграл множество ярких ролей. Свою кинокарьеру Андрей Васильевич начал уже будучи театральным актёром — в 1965 году. Артист примерил на себя больше 50 ролей.

По мнению многих кинокритиков, славу Мягкову принесли именно фильмы «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» и «Служебный роман». В первой кинокартине он сыграл врача-хирурга Женю Лукашина, а во второй — старшего статистика Анатолия Новосельцева. Его последними киноработами стали фильм «Ирония судьбы. Продолжение», который вышел на экраны в 2007 году, и сериал «Туман рассеивается» 2010 года.

Кадр из фильма «Служебный роман» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Братья Карамазовы» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Жестокий романс» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Гараж» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Дни Турбиных» kinopoisk.ru Кадр из фильма «Гонки по вертикали» kinopoisk.ru Global Look Press