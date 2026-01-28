Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 15:00

Блины с начинкой, от которых все в восторге: 3 варианта ресторанного блюда на домашней кухне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Это блюдо классно подойдет и на завтрак, и к приходу гостей. Приготовьте фаршированные блины с разными начинками — это несложно, а результат превзойдет ожидания. Классическое сочетание ветчины и сыра можно разнообразить помидорами или яйцами: каждый вариант по‑своему хорош и подойдет как для праздника, так и для обычного обеда. Готовые блинчики можно подать сразу или слегка подрумянить — так вкус станет насыщеннее.

Для начинки с ветчиной и сыром возьмите 200 г ветчины, 150 г сыра, 100 г майонеза, пучок зелени и специи. Ветчину нарежьте кубиками, зелень мелко порубите, сыр натрите. Смешайте все, добавьте соль и перец. На блин нанесите тонкий слой майонеза, выложите начинку и сверните рулетом. Для золотистой корочки обжарьте по 3–4 минуты с каждой стороны или запеките 10 минут в духовке. Вариант с помидорами: 250 г ветчины, 1 крупный помидор, 100 г сыра, зубчик чеснока, 2 ложки сметаны. Томат и ветчину нарежьте соломкой, сыр натрите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте, заправьте сметаной, посолите. Третий рецепт — с яйцами: 150 г ветчины, 3 яйца, 3 ложки майонеза или сметаны. Яйца отварите, нарежьте брусочками, смешайте с ветчиной и майонезом, посолите.

Ранее сообщалось, что такой салат выручает, когда хочется приготовить что-то необычное из знакомых продуктов. Он получается сытным, ярким по вкусу и всегда вызывает интерес за счет удачного сочетания копченостей, овощей и грибов. А готовится он проще простого, что особенно приятно в загруженные дни.

Проверено редакцией
Читайте также
Пушистые молочные пончики: сами в рот просятся! Мягкие, воздушные, тают во рту. Готовятся просто и очень быстро
Общество
Пушистые молочные пончики: сами в рот просятся! Мягкие, воздушные, тают во рту. Готовятся просто и очень быстро
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
Общество
Сербский яблочный пирог с крошкой-печеньем. Вкуснее, чем в пекарне, а готовится всего полчаса
Банан, горсть овсянки и 1 яйцо — эти печеньки хочется печь снова и снова. Простой рецепт без сахара
Общество
Банан, горсть овсянки и 1 яйцо — эти печеньки хочется печь снова и снова. Простой рецепт без сахара
Беру 2 помидора и горстку сыра: сырные лепешки на завтрак — мой фаворит. Готовлю за 15 минут
Общество
Беру 2 помидора и горстку сыра: сырные лепешки на завтрак — мой фаворит. Готовлю за 15 минут
Капустная начинка для блинов, которую полюбят все: сладкая, мягкая и без резкого запаха. Мой топ-рецепт к Масленице
Общество
Капустная начинка для блинов, которую полюбят все: сладкая, мягкая и без резкого запаха. Мой топ-рецепт к Масленице
блины
рецепты
еда
кулинария
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушаков пригласил в Москву неожиданного гостя
Стало известно, почему Трамп разместил в Белом доме фотографию с Путиным
Глава Агентства кибербезопасности США слил служебные документы в ChatGPT
Реакция премьера Чехии на слова Лаврова о «здоровых силах» озадачила МИД РФ
Жители деревни почувствовали себя плохо после ремонта водопровода
Психотерапевт ответил, почему люди после 50 лет теряют интерес к жизни
В Китае нашли препарат для борьбы с вирусом Нипах
Медведева показала свадебное платье с корсетом и фатой
«Можно, а зачем?» Россиян пересаживают на электромобили, плюсы и минусы
Ремейк «Паутины»: ВСУ готовили еще одну атаку дронами с грузовиков? Детали
В ФСБ сообщили о задержании фигурантов дела о коррупции в РЖД
СК возбудил дело после избиения дочки участника СВО в школе
Начальник ГРУ примет участие в переговорах Путина с президентом Сирии
Токаев поручил усилить контроль за банками
Скорбящая Долина, шокированный Бондарчук: как прошло прощание с Олейниковым
В Кремле ответили на вопрос о «переходном» статусе президента Сирии
Богомолов обозначил главную проблему театральных вузов
Мертвого ребенка обнаружили в детском бассейне отеля
«Ставка на оружие»: Минск раскрыл меры сдерживания в ответ на угрозы Запада
Николь Кидман пришла на Неделю моды в «уродливом платье» с перьями
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.