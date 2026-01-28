Блины с начинкой, от которых все в восторге: 3 варианта ресторанного блюда на домашней кухне

Это блюдо классно подойдет и на завтрак, и к приходу гостей. Приготовьте фаршированные блины с разными начинками — это несложно, а результат превзойдет ожидания. Классическое сочетание ветчины и сыра можно разнообразить помидорами или яйцами: каждый вариант по‑своему хорош и подойдет как для праздника, так и для обычного обеда. Готовые блинчики можно подать сразу или слегка подрумянить — так вкус станет насыщеннее.

Для начинки с ветчиной и сыром возьмите 200 г ветчины, 150 г сыра, 100 г майонеза, пучок зелени и специи. Ветчину нарежьте кубиками, зелень мелко порубите, сыр натрите. Смешайте все, добавьте соль и перец. На блин нанесите тонкий слой майонеза, выложите начинку и сверните рулетом. Для золотистой корочки обжарьте по 3–4 минуты с каждой стороны или запеките 10 минут в духовке. Вариант с помидорами: 250 г ветчины, 1 крупный помидор, 100 г сыра, зубчик чеснока, 2 ложки сметаны. Томат и ветчину нарежьте соломкой, сыр натрите, чеснок пропустите через пресс. Смешайте, заправьте сметаной, посолите. Третий рецепт — с яйцами: 150 г ветчины, 3 яйца, 3 ложки майонеза или сметаны. Яйца отварите, нарежьте брусочками, смешайте с ветчиной и майонезом, посолите.

