Биолог выразила обеспокоенность ситуацией со свиным гриппом в России Биолог Баранова выразила обеспокоенность ситуацией со свиным гриппом в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением свиного гриппа в России является поводом для волнения, рассказала Lenta.ru биолог Анча Баранова. Она отметила, что сезон гриппа в России начался раньше, чем обычно, — как правило, текущие показатели заболеваемости приходятся на январь, февраль или март. Также эксперт подчеркнула, что свиной грипп быстро распространяется. Если в текущий в момент H1N1 заражены 10% от общего числа больных гриппом, то в будущем эта доля может вырасти до 50%.

Этот штамм быстро распространяется, сегодня 10%, а завтра — 50, — предупредила Баранова.

Биолог пояснила, что свиной грипп слабо проявлял себя после пандемии 2009 года, однако в России по неизвестной причине «поднял голову». Она добавила, что в популяции одновременно распространяются H1N1, COVID-19 и вирус респираторного синцития, которые трудно отличить друг от друга без молекулярной диагностики по причине схожести симптомов. Эксперт порекомендовала обращаться к врачу при температуре 39–40 градусов и любых затруднениях дыхания.

Иммунолог Николай Крючков ранее рассказал, что резкий рост сезонных заболеваний в России в первую очередь вызван отменой антиковидных ограничений. По словам эксперта, ограничения были главным сдерживающим фактором. Он пояснил, что в предыдущие сезоны иммунитет не наработался в должной мере, так как предыдущие сезоны «прошли по гриппу и другим ОРВИ относительно слабо».