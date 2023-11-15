Биолог развеяла миф о связи фруктовых косточек и аппендицита Биолог Терехина: связь между аппендицитом и глотанием косточек не доказана

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Убеждение, что аппендицит может возникнуть из-за глотания фруктовых косточек, является не более чем мифом, связь между воспалением аппендикса и употреблением семян не доказана, заявила доктор биологических наук Татьяна Терехина. В беседе с aif.ru эксперт утонила, что злоупотреблять глотанием косточек все же не стоит: это может негативно отразиться на пищеварении.

Такая гипотеза была, что проглоченные семена из овощей и фруктов вызывают воспаление аппендикса. Но это недоказуемо. Если человек проглотил несколько арбузных косточек, то ничего страшного не произойдет. Но злоупотреблять этим не стоит, — отметила биолог.

По словам Терехиной, не стоит употреблять в пищу косточки вишни, персиков, сливы, абрикосов и черешни. В них содержится вещество, из которого под воздействием желудочного сока выделяет синильная кислота, вредная для организма.

При этом косточки винограда помогают бороться с внутренними воспалениями. Биолог подчеркнула, что из них даже изготавливают масло. Также можно употреблять семена тыквы: они богаты витаминами А, Р, Е и группы В, полиненасыщенными жирными кислотами и цинком. Косточки граната содержат фитогормоны и помогают снизить артериальное давление, а в цитрусовых есть витамин В17, который может облегчить головную боль.

Стоматолог Евгения Бойцова ранее предупредила, что некоторые фрукты и ягоды, например цитрусовые, опасны для эмали, десен и в целом здоровья зубов. Так, по ее словам, в кислых фруктах содержится много лимонной кислоты.