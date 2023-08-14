Врач предупредила об опасности для зубов некоторых фруктов и ягод Стоматолог Бойцова назвала кислые фрукты и ягоды опасными для зубов и десен

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Некоторые сезонные фрукты и ягоды содержат опасность для эмали, десен и в целом здоровья зубов, поэтому при употреблении их нужно соблюдать осторожность, рассказала в беседе с aif.ru врач стоматолог-ортопед Евгения Бойцова. Так, по ее словам, в кислых фруктах содержится много лимонной кислоты.

Если вы увлекаетесь цитрусовыми, то нужно обязательно ополоснуть ротовую полость водой, так как лимонная кислота пагубно влияет на эмаль, разрушая ее, истощая и приводя к излишней чувствительности, — пояснила специалист.

То же относится и к свежевыжатым сокам как из цитрусовых фруктов, так и из кислых яблок, продолжила стоматолог. Кроме того, такие соки повышают уровень кислотности в ЖКТ, поэтому их не рекомендуется употреблять на голодный желудок, а после их употребления следует инактивировать кислоту с помощью куска сыра или стакана воды.

Также, по словам врача, активное пережевывание ягод с мелкими косточками — малины, ежевики, красной и черной смородины — при поврежденных зубах и наличию щелей между зубами приводит к застреванию косточек в трещинах эмали, образованию кариеса и воспалению десен.

Полезным для полости рта фруктом эксперт назвала ананас, который благотворное влияет на эмаль и слизистую полости рта и укрепляет кровоснабжение десен, что способствует снижению риска возникновения гингивита и пародонтита.

По словам стоматолога-ортодонта Руслана Кантаева, очищению зубов от мягкого налета помогают твердые груши и яблоки.

В процессе жевания яблоки, листья салата, огурцы, морковь и другие подобные продукты способствуют естественному самоочищению полости рта от мягкого зубного налета, массируют десны и предотвращают образование зубного камня, — рассказал стоматолог.

Кроме того, он напомнил, что витамин С, содержащийся в ягодах и фруктах, является мощным антиоксидантом, а также участвует в выработке коллагена — белка, который помогает предупредить множество заболеваний десен и околозубных тканей. Лучшими источниками витамина С являются сладкий перец, яблоки и клубника.

Ранее диетолог Наталия Гридина рассказала, что регулярное употребление сливы способствует улучшению работы мозга и, в частности, памяти, а также помогает стабилизировать работу ЖКТ при проблеме частых запоров. Кроме того, по словам специалиста, этот фрукт препятствует старению клеток организма.