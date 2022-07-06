Биолог рассказал, как избежать смерти от укуса ядовитой змеи Биолог Глазков посоветовал шуметь на солнечных полянах, чтобы избежать укуса ядовитой змеи

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Ядовитые змеи, например распространенные в Ленобласти гадюки, часто лежат на солнечных полянах, так как им необходимо согреться, поэтому перед сбором грибов или земляники стоит осмотреться и пошуметь, чтобы рептилии уползли, заявил биолог Павел Глазков в беседе с «Невскими Новостями». По его словам, гадюка на месте укуса оставляет две характерные красные точки, по которым можно опознать хладнокровное.

У нас сейчас земляника началась. Она растет на открытых, хорошо прогреваемых участках леса, на обочинах дорог, где много солнца, земляника его любит. На этих полянках часто лежат и греются гадюки. Увидели гриб — не надо на него бросаться. Осмотрите внимательно, нет ли там гадюки. Она лежит, никого не трогает, а тут резко ручонка к ней тянется. Естественно, она начинает себя защищать, — пояснил Глазков.

Он подчеркнул, что в первые 40 секунд после укуса змеи важно высосать яд: по словам биолога, таким образом можно избавиться от 50% вредного вещества. Глазков подчеркнул, что высосанный яд не навредит организму, так как он расщепится в желудке и не причинит никакого вреда.

Ранее психолог Юлия Хадарцева посоветовала россиянам больше изучать змей, узнавать, какие виды являются ядовитыми, самыми агрессивными и где обитают, а не безумно бояться их. Эксперт подчеркнула, что офидиофобия (боязнь змей) тем не менее объясняется эволюцией — древние люди именно благодаря врождённому страху перед змеями избегали встреч с ними, в том числе со смертельным исходом.