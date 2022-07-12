Биолог назвала сроки новой вспышки COVID-19 в России Биолог Анча Баранова предрекла новую вспышку COVID-19 в России в августе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предположила, что в августе Россию ждет новый подъем заболеваемости коронавирусом. По ее словам, которые приводит «Коммерсант», многие россияне сейчас отдыхают в Турции, где показатели заболеваемости увеличились в пять раз, что может спровоцировать быстрый подъем заболеваемости после возвращения туристов.

Россию ждет то же самое, что и в других странах, в частности в США, где 100 тысяч случаев COVID-19 в день регистрируется довольно стабильно. <...> И, думаю, вспышку стоит ждать в августе, — заявила Баранова.

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил, что спрогнозировать точные сроки нового подъема заболеваемости коронавирусом в России достаточно сложно, но если опираться на опыт Европы и США, можно сказать, что это произойдет в августе-сентябре. Он аргументировал свою точку зрения тем, что у россиян начал постепенно ослабевать коллективный иммунитет.