«Биокад» начнёт клинические испытания вакцины от COVID-19 в середине лета

https://static.news.ru/photo/9d273cfc-aa52-11ea-affd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marco Passaro/Global Look Press

Генеральный директор компании-разработчика «Биокад» Дмитрий Морозов сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19 планируется начать в середине лета.

Надеемся, что в середине лета, ближе к августу мы начнем клинические испытания вакцины, — отметил Морозов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, этот этап нельзя форсировать, чтобы впоследствии не получить побочных эффектов при массовой вакцинации. У компании есть время для испытания. А иностранные производители, уже перешедшие к тестированию, вряд ли составят конкуренцию российским коллегам.

Как писал NEWS.ru, клинические испытания препарата «Левилимаб» российской компании «Биокад» от коронавирусной инфекции пройдут в 11 медицинских центрах. Отмечается, что лекарство действует положительно на пациентов со средней и тяжёлой формами COVID-19.

Изначально этот препарат был разработан для лечения ревматоидного артрита. Однако «Левилимаб» доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности против COVID-19 необходимо провести третью фазу.

В мире с начала пандемии коронавирусом заразились 7 238 410 пациентов, 3 538 255 из них выздоровели, 410 485 скончались.

В РФ на сегодняшний день зафиксировано 6142 случая летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. В общей сложности инфекцией в РФ заразились 485 253 человека, 8595 — за последние 24 часа.