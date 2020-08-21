Bild рассказал о тайной посадке самолёта с Навальным в другом аэропорту

https://static.news.ru/photo/5ab2200a-e489-11ea-bb38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для безопасности Алексея Навального была специально пущена дезинформация о приземлении борта с ним в аэропорту Шонефельд утром 22 августа. При этом самолёт тайно посадили на военной полосе аэродрома Тегель. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Насколько важен и насколько подвержен опасности пациент, ясно из этой детали: в субботу утром служба отслеживания полётов Flightradar указала аэропорт Шенефельд в качестве места посадки для самолёта. Но Bild заранее узнал, что Навальный приземлится в Тегеле и что за дезинформацией стоит согласованная тактика по сокрытию информации, — сообщает издание.

Находящегося в коме российского оппозиционера в берлинскую клинику Шарите вёз автомобиль интенсивной терапии (ITW) бундесвера в сопровождении колонны полиции и других спасателей. Навальный поступил в медучреждение в 10:30 по местному времени, врачи сразу приступили к диагностике пациента. После прохождения обследований и консультации с семьёй лечащие врачи обещают сообщить о заболевании и дальнейших шагах лечения.

Организатором транспортировки Навального в Германию выступил фонд Cinema for Peace, который ранее помог с перевозкой отравленного в России издателя «Медиазоны» Петра Верзилова.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера увезли в реанимацию больницы скорой медицинской помощи № 1. Его близкие с самого начала настаивали на переводе пациента в европейскую клинику и не доверяли российским врачам.

Однако российские медики отказали в перевозке больного из-за его нестабильного состояния. Сторонники оппозиционного политика заявляли, что считают это решение политическим. По их версии, отправление пациента намеренно затягивалось, чтобы из его организма успели исчезнуть следы возможного яда.

К вечеру 21 августа омские врачи дали добро на транспортировку. Самолёт вылетел сегодня рано утром, писал NEWS.ru.