«Безобразничает»: Захарова отреагировала на слова Кирби о Путине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова / Фото MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о том, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Дипломат считает, что у политика сдают нервы.

У пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби сдают нервы. Хамит, обзывается, безобразничает. Какую-то глупость сморозил про Президента России. Среди прочей ереси он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что российские войска делают на Украине». Это американскому-то контр-адмиралу трудно на что-то смотреть?! — написала Захарова в своём Telegram-канале.

По мнению дипломата, Кирби трудно смотреть не на происходящее на Украине, а на своё будущее. Захарова в своём сообщении заявила, что у политика несколько поводов для тревоги и один из них заключается в том, что ведомство, подконтрольное Кирби, «взяли на незаконной деятельности по разработке биологического оружия на Украине». Второй причиной дипломат считает планируемую череду отставок в Белом доме.

По сообщениям американских СМИ, в отставку уходит старший советник Байдена по связям с общественностью С.Ричмонд, туда же планирует отбыть старший советник Байдена по климату Дж.Маккарти, замдиректора по коммуникациям Белого дома П.Табор, глава аппарата спецпредставителя Байдена по климату Д.Фельдман, — написала Захарова.

Ранее сообщалось, что Кирби в ходе пятничного выступления проявил несвойственную для себя эмоциональность, говоря о спецоперации России на Украине. Он заявил, что ему «трудно смотреть на то, что он и российские войска делают на Украине, и думать, что любой этичный, нравственный человек может это оправдать».

Посол России в США Анатолий Антонов назвал «оскорбительными и неприемлемыми» слова Кирби. Он также заявил, что чиновники американской администрации «основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей» и не желают «замечать бесчисленных преступлений киевского режима», продолжая «накачивать Украину вооружениями».