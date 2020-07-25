«Бездарно отработали»: Соловьёв оценил работу спецслужб Украины в Луцке

https://static.news.ru/photo/41067266-cfb5-11ea-b1f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: npu.gov.ua

Телеведущий Владимир Соловьёв раскритиковал как действия президента Украины Владимира Зеленского в ситуации с захватом заложников в Луцке, так и работу украинских спецслужб.

Ранее Зеленский выполнил требования захватившего заложников в Луцке человека, проведя с ним переговоры лично и записав видеообращение по его требование. Соловьёв счёл это попыткой главы государства поднять свой рейтинг и получить «пятнадцать минут славы».

Зеленский решил устроить себе пятнадцать минут славы и поднять свой рейтинг, не понимая, что он общался де-факто не с террористом, а с безумцем, и что бездарно отработали все его службы, которые должные были с ним вести переговоры. Не дай Бог появятся серьёзные люди — не один этот сумасшедший, а как это было в «Норд-Осте», — заявил Соловьёв в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым».

Также он отметил, что сотрудники спецслужб не досмотрели выходящих из автобуса людей и не проверили, нет ли у террориста сообщников. Задерживавших злоумышленника телеведущий назвал «тремя ленивыми людьми».

Захват заложников произошёл утром 21 июля на Театральной площади в украинском Луцке. В 09:26 террорист сам позвонил в полицию и сообщил об этом. Он также предупредил сотрудников правоохранительных органов, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. Захватчик требовал, чтобы представители украинской власти, бизнеса и Церкви признали себя террористами. Президенту Владимиру Зеленскому он выдвигал отдельное требование. Террорист хотел, чтобы глава государства записал видео с призывом посмотреть документальный фильм «Земляне» 2005 года о проблеме жестокого обращения с животными. Зеленский его требование выполнил и выложил ролик на своей странице в Facebook. Позже автобус взяли штурмом, а президент удалил пост.

Как писал NEWS.ru ранее, в эпизоде, когда президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования захватчика автобуса в Луцке, сработало правило «никогда не говори никогда». Дело в том, что до ведения переговоров с террористами недопустимо прямое участие руководителей. Об этом сообщил бывший переговорщик полиции Нью-Йорка Джек Камбриа.