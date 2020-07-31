31 июля телеведущий, актёр, сценарист и телепродюсер Леонид Якубович празднует 75-летний юбилей. Он известен всей стране как художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес». Ранее мэтр российского телевидения пожаловался, что за 30 лет работы в капитал-шоу у него сложился образ «бесконечного весельчака», что его не устраивает. Но поделать с этим ничего нельзя.

Время от времени народный артист РФ выступает с заявлениями, которые неоднозначно воспринимаются в обществе. NEWS.ru приводит некоторые из них.

В одной из программ «Поле чудес» участница передала Якубовичу кошачий корм как «благотворительную помощь от всех кировских кошек».

Извините, ради бога, можно один вопрос? Я понимаю, что всё, что сюда приносят, достаётся потом зрителям, и это правильно, это такая традиция. Единственный у меня вопрос: а этот кошачий корм тоже раздать? — заявил в ответ телеведущий.

Однажды Якубович пошутил над тем, как он успокаивал участников перед эфиром капитал-шоу «Поле чудес».

Девять взрослых человек с образованием полтора часа всерьёз на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это — диагноз! Это шизофрения. Не об этом разговор, не за этим же приехали, вас кто-то живым и здоровым увидит на экране — всё, человек будет пить до утра, не дай бог привет передадите — это обморок, — сказал ведущий.

Во время встречи с молодёжью на петербургском фестивале фантастики и науки «Старкон-2018» Якубович посетовал на поведение гостей программы «Поле чудес», которые после съёмок «бросаются к барабану и съедают все, что принесли».

Творится что-то невероятное. Администраторы только и орут: «Осторожно, детей не задавите!» Такое ощущение, что они приходят туда жрать. Всё сметается, — отметил он.

В 2013 году у Якубовича произошёл конфликт с «Аэрофлотом». Поводом послужила задержка рейса авиакомпании Москва — Хошимин из-за неблагоприятных погодных условий. Телеведущий обрушился с критикой на женщину-администратора, сотрудника безопасности «Аэрофлота» и на саму компанию.

Если бы мы были в другом месте, то я имел бы право сейчас с разворота садануть по морде любого, кто скажет, что он представитель «Аэрофлота», — заявил Якубович одному из работников.

В феврале 2020 года телеведущий поделился своим мнением о высоких пособиях по старости, которые получают чиновники.

И почему некоторые наши чиновники, если получают пенсии, то продолжают работать? Пенсия должна стать нацпроектом, — заявил Якубович.