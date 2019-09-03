В Москве в память о жертвах трагедии, произошедшей в 2004 году в Беслане, в небо запустили 334 воздушных шара — по числу погибших.

День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается в России 3 сентября. В этот день 15 лет назад начался штурм школы № 1 в Беслане, где террористы трое суток удерживали в заложниках сотни детей.