Беру тыкву, киноа и кедровые орешки — через 20 минут на столе сытный ужин: фаршированные перцы по-новому

Беру тыкву, киноа и кедровые орешки — через 20 минут на столе сытный ужин: фаршированные перцы по-новому

Начиняю болгарский перец смесью из тыквы и киноа — получается сочное, ароматное блюдо с золотистой сырной корочкой. Начинка получается нежной, с легкой сладостью тыквы и ореховым вкусом киноа.

Ингредиенты

Сладкий перец — 6 шт., тыква — 500 г, киноа — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, сыр — 100 г, кедровые орешки — 1/4 стакана, соль и перец по вкусу.

Как готовлю

Сначала отвариваю киноа до готовности. Тем временем нарезаю тыкву кубиками и обжариваю на растительном масле до мягкости. В миске смешиваю готовое киноа, обжаренную тыкву, измельченный чеснок, половину тертого сыра и кедровые орешки. Перцы очищаю от семян, наполняю начинкой, сверху посыпаю оставшимся сыром. Отправляю в духовку на 15–20 минут при 180 °C. Подаю горячими, полив сметаной или любимым соусом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Начинка получилась невероятно сочной, с легкой сладостью и ореховым послевкусием — кедровые орешки сделали свое дело. А сырная корочка добавила хруста. Рекомендую подавать с ложечкой сметаны — будет еще нежнее.