Беру молодую капусту и жарю яйца: собираю салат «Яркий» — сытный, простой, может заменить ужин

Этот салат давно стал одним из моих любимых вариантов для ужина. В нем есть все, что нужно для сытного блюда: нежное куриное филе, ветчина, хрустящая молодая капуста, пикантная корейская морковь и необычная яичная соломка. Получается ярко, вкусно и очень аппетитно.

Особую изюминку салату придает именно яичный блинчик. Он делает текстуру интереснее и отлично сочетается с сочным мясом и свежими овощами. Такой салат можно подать как самостоятельное блюдо — голодным никто не останется.

Для приготовления вам понадобится: ветчина — 300 г, яйца — 3 шт., молодая капуста — 400 г, морковь по-корейски — 200 г, куриное филе — 500 г, майонез — 100 г, мука — 30 г, вода — 30 мл, соль — 5 г.

Куриное филе отварите в подсоленной воде до готовности, затем полностью остудите и нарежьте небольшими кубиками.

Ветчину нарежьте тонкой соломкой. Молодую капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками, чтобы она стала нежнее. Яйца взбейте с водой и мукой до однородности, после чего приготовьте на сковороде тонкий блинчик. Остудите его и нарежьте тонкой соломкой.

В глубокой салатнице соедините курицу, ветчину, молодую капусту, корейскую морковь и яичную соломку. Добавьте майонез, при необходимости посолите и тщательно перемешайте. Перед подачей дайте салату постоять 10–15 минут, чтобы ингредиенты обменялись вкусами.