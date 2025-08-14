Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Беру лаваш и шпроты — эта простая закуска покорит любого

Шпроты снова доказывают, что они — короли любой закусочной вечеринки! Предлагаем приготовить потрясающий рулет из лаваша со шпротами и сыром — это блюдо станет настоящим хитом на вашем столе. Всего 5 минут активного времени — и у вас готова вкуснейшая закуска, которая идеально подойдет как для праздничного стола, так и для быстрого перекуса.

Для приготовления вам понадобится: 360 г шпрот, 2 листа лаваша, 180 г плавленого сыра, 2 вареных яйца, 2 ст. л. майонеза, 1 огурец и пучок укропа. Натрите сыр и яйца на мелкой терке, смешайте с майонезом, чесноком и специями. Равномерно распределите эту массу по лавашу, сверху выложите тонко нарезанный огурец, укроп и шпроты.

Аккуратно сверните рулеты, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 1 час. Перед подачей нарежьте рулет на порционные кусочки — они будут выглядеть очень аппетитно! Эта закуска сочетает в себе нежность сырной начинки, хруст огурца и пикантный вкус шпрот.

