Белорусы атаковали соцсети Стаса Михайлова и Валерия Сюткина

https://static.news.ru/photo/9f4409bc-59bf-11eb-969f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Сюткин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Жители Белоруссии раскритиковали певцов Стаса Михайлова и Валерия Сюткина за то, что они выступили на концерте в комплексе «БелЭкспо». Концерт был организован президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Мероприятие, посвящённое Старому Новому году, прошло в закрытом режиме. Выступить на празднике приехали звезды российской эстрады Валерий Сюткин, Зафира Мгоян (Зара), Стас Михайлов, пишет «Территория новостей».

Белорусы узнали о мероприятии и стали обвинять российских звёзд в пособничестве президенту страны и продажности. Позже все сообщения были удалены. Представитель Михайлова заявил, что не будет отмечать. Сюткин также никак не прокомментировал происшествие.

В республике с начала августа 2020 года продолжаются протестные акции. Поводом для них послужили официальные итоги президентских выборов, согласно которым Лукашенко в шестой раз одержал победу в борьбе за пост главы государства. Протестующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы. Они требуют отставки Лукашенко и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент страны Александр Лукашенко утвердил поправки в административное законодательство республики, предусматривающие ответственность за использование символики оппозиции — бело-красно-белых флагов.