Беглова не будут обследовать на COVID-19 после визита в роддом

https://static.news.ru/photo/fa4de276-8ee8-11ea-8fa7-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов (слева) Фото: Правительство Санкт-Петербурга/vk.com

Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не будут отправлять в больницу и дополнительно обследовать на COVID-19 после посещения роддома, где у одной из пациенток выявили коронавирус.

Как рассказала изданию «Подъём» пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина, губернатор регулярно бывает в медицинских учреждениях, в том числе и в тех, где лечат больных с коронавирусной инфекцией. При этом он использует адекватные защитные средства и периодически проходит тестирование.

Ранее у одной из пациенток роддома № 6, который Беглов посещал 3 мая, выявили COVID-19. Медучреждение после этого перестало принимать новых пациенток.

Губернатор при посещении роддома сделал памятное фото с одной из пациенток. Девушка на снимке без маски, Беглов — в респираторе и перчатках. Как передавал NEWS.ru, в администрации губернатора заявили, что пациентка носила маску, но сняла её специально для снимка.