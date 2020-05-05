Беглова не будут обследовать на COVID-19 после визита в роддом

Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не будут отправлять в больницу и дополнительно обследовать на COVID-19 после посещения роддома, где у одной из пациенток выявили коронавирус.
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Ранее у одной из пациенток роддома № 6, который Беглов посещал 3 мая, выявили COVID-19. Медучреждение после этого перестало принимать новых пациенток.
Губернатор при посещении роддома сделал памятное фото с одной из пациенток. Девушка на снимке без маски, Беглов — в респираторе и перчатках. Как передавал NEWS.ru, в администрации губернатора заявили, что пациентка носила маску, но сняла её специально для снимка.
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