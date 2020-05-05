Общество

Беглова не будут обследовать на COVID-19 после визита в роддом

18:48, 05 мая 2020
Александр Беглов (слева) Александр Беглов (слева) Фото: Правительство Санкт-Петербурга/vk.com

Губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не будут отправлять в больницу и дополнительно обследовать на COVID-19 после посещения роддома, где у одной из пациенток выявили коронавирус.

Как рассказала изданию «Подъём» пресс-секретарь Беглова Инна Карпушина, губернатор регулярно бывает в медицинских учреждениях, в том числе и в тех, где лечат больных с коронавирусной инфекцией. При этом он использует адекватные защитные средства и периодически проходит тестирование.

Ранее у одной из пациенток роддома № 6, который Беглов посещал 3 мая, выявили COVID-19. Медучреждение после этого перестало принимать новых пациенток.

Губернатор при посещении роддома сделал памятное фото с одной из пациенток. Девушка на снимке без маски, Беглов — в респираторе и перчатках. Как передавал NEWS.ru, в администрации губернатора заявили, что пациентка носила маску, но сняла её специально для снимка.

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