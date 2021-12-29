Беглого польского солдата приговорили к шести месяцам тюрьмы в Польше

Бежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко приговорён окружным судом города Ольштын к шестимесячному тюремному заключению за издевательства над матерью, сообщает агентство PAP. Ему запрещено в течение года приближаться к ней на расстояние меньше 50 метров. В суде заявили, что Чечко угрожал убить мать.

Обвиняемый злоупотреблял алкоголем и совершал действия, которые приобрели характер физических и психологических издевательств над матерью, — сообщил представитель суда.

Окружной суд Ольштына утвердил приговор суда города Бартошице. 7 мая во время семейного скандала Чечко был задержан полицией. Тогда он ударил мать ладонью по лицу и затылку, а также угрожал её убить. По данным суда, после этого самочувствие женщины ухудшилось.

7 декабря стало известно о том, что 25-летний Чечко пересёк польско-белорусскую границу. Военнослужащий сбежал из 11-го Мазурского артиллерийского полка, после чего его остановил патруль на участке погранзаставы Тушемля.

Чечко обвинил польских силовиков в систематических убийствах мигрантов и двух волонтёров. По словам военнослужащего, он сам участвовал в расправах. Чечко считает, что ситуацию на граничащей с Белоруссией территории Польши должен расследовать Красный Крест.

Польские власти отвергли обвинения Чечко. Генеральная прокуратура страны выдвинула ему обвинения в дезертирстве.