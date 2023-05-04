Бедрос Киркоров объяснил, почему сын не пришел на похороны Зайцева Бедрос Киркоров: Филипп не пришел на прощание с Зайцевым, так как находится в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров во время церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым пояснил корреспонденту NEWS.ru, что его сын Филипп Киркоров не смог попасть на похороны кутюрье, поскольку находится в Петербурге, где запланированы два его концерта. Изначально певец планировал попасть на прощание, но похороны перенесли на день позже.

Филипп очень хотел приехать. Но он сейчас в Санкт-Петербурге, там два выступления у него, кассовые концерты. Сначала было сказано, что прощание и похороны будут 3 мая, и он успевал. А потом перенесли на 4 мая, и у него не получилось. У Юдашкина он будет. И я буду. А про Аллу Пугачеву я ничего не знаю, говорили, будто бы она вернулась в Москву, но мне об этом ничего не известно, — рассказал Бедрос Киркоров.

На прощании с кутюрье не оказалось и Аллы Пугачевой, которая вернулась в Россию за день до похорон. Предполагалось, что она посетит церемонию, поскольку дружила с Зайцевым. На прощании с модельером 4 мая в подмосковном Щелково присутствовали Сергей Зверев, Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, актер театра «Современник» Авангард Леонтьев.