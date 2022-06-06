В посольство Франции в Москве 3 июня пришла посылка с костями, сообщает Telegram-канал BAZA. Отмечается, что отправителем на посылке был указан умерший еще в 2006 году итальянский продюсер Пьер Нотарианни. Сотрудники посольства вызвали полицию.

Внутри посылки также находилась записка странного содержания.

Вам предлагаю сувениры из Крыма, предыдущие у меня не было времени собрать. Желаю успешного получения. Благодарю. P.S. Кто будет покупать на бирже Лафарж, когда курс упадёт, а техники и умения ещё будут на месте, — указано в записке.