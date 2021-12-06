Банкир раскритиковал идею ЦБ компенсировать средства жертвам мошенников

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян оценил предложение ЦБ компенсировать средства жертвам мошенников. Он назвал эту инициативу «благородной идеей» при условии, что деньги на компенсацию будет выделять третья сторона, пишет «360». В случае если источником компенсации средств станут сами банки, это ударит по кошельку не только финансовых организаций, но и их клиентов, считает он.

Если источником [компенсации] называют сами банки, то медвежью услугу оказывают и банкам, и их клиентам, потому что подобного рода инициативы [дорого] потом обходятся не только банкам, но и самим клиентам, — заявил Тосунян.

Он уточнил, что банки так или иначе будут компенсировать свои расходы на выплаты жертвам мошенников, повышая процентную или тарифную ставку. По мнению Тосуняна, для этой цели необходимо создать специальный фонд, так как невиновная сторона не должна нести потери.

Нужно тогда создавать специальный фонд и стараться компенсировать людям их потери, а банк может тоже помогать клиентам. Обязывать невиновную сторону нести материальные потери противоречит здравому смыслу, — резюмировал Тосунян.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею ЦБ о компенсации средств жертвам мошенников. Он аргументировал свою позицию тем, что аферисты часто используют личную информацию из утекших в Cеть баз данных самих банков.