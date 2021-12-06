В Госдуме поддержали идею о компенсациях жертвам мошенников

Жертвами телефонных мошенников, которые нередко звонят из мест лишения свободы, чаще всего становятся социально уязвимые категории граждан, поэтому совершенно правильным решением будет обязать банки выплачивать пострадавшим полную
Чтобы банки немного повысили свою ответственность, нужно определить объём компенсаций жертвам мошенников. Год назад у нас была встреча с руководством Сбербанка, где обсуждались преступления, которые совершаются по телефону. Зачастую звонки идут из мест лишения свободы. Причём от таких преступлений больше всего страдают социально уязвимые категории граждан. Люди остаются в беде сами с собой. Абсолютно правильно выходить на полную компенсацию, — подчеркнул Нилов.
По его мнению, в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, банкам стоит задуматься о дополнительных механизмах верификации.
Ранее Банк России подготовил предложения по возврату гражданам похищенных через банки денег. Планируется определять сумму, которую банки должны будут возвращать россиянам, ставшим жертвами мошенников. Для этого жертвам мошенников необходимо уведомить банк о махинациях со средствами не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведённой операции.