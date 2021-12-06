В Госдуме поддержали идею о компенсациях жертвам мошенников

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Собственников жилья не коснутся штрафы за остекление балкона, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года, заявил юрист Вадим Ткаченко «Москве 24». А вот заключившим договор социального найма остеклять балконы без разрешения собственника будет запрещено, сказал он.

Закон не коснется собственников помещений. Собственники помещения сами или с учётом общего мнения или управляющей компании дома устанавливают порядок остекления лоджий и балконов. Новые правила коснутся тех помещений и лиц,...