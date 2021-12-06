18+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

В Госдуме поддержали идею о компенсациях жертвам мошенников

Депутат Госдумы Нилов поддержал идею о компенсациях жертвам мошенников
14:24, 06 декабря 2021
В Госдуме поддержали идею о компенсациях жертвам мошенников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Жертвами телефонных мошенников, которые нередко звонят из мест лишения свободы, чаще всего становятся социально уязвимые категории граждан, поэтому совершенно правильным решением будет обязать банки выплачивать пострадавшим полную компенсацию, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он аргументировал свою позицию тем, что информация о личных данных, которой пользуются аферисты, зачастую утекает из самих банков, пишет Pravda.Ru.

Чтобы банки немного повысили свою ответственность, нужно определить объём компенсаций жертвам мошенников. Год назад у нас была встреча с руководством Сбербанка, где обсуждались преступления, которые совершаются по телефону. Зачастую звонки идут из мест лишения свободы. Причём от таких преступлений больше всего страдают социально уязвимые категории граждан. Люди остаются в беде сами с собой. Абсолютно правильно выходить на полную компенсацию, — подчеркнул Нилов.

По его мнению, в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, банкам стоит задуматься о дополнительных механизмах верификации.

Ранее Банк России подготовил предложения по возврату гражданам похищенных через банки денег. Планируется определять сумму, которую банки должны будут возвращать россиянам, ставшим жертвами мошенников. Для этого жертвам мошенников необходимо уведомить банк о махинациях со средствами не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведённой операции.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео