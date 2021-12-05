ЦБ предложил возвращать обязательную сумму пострадавшим от краж со счёта

Читайте нас в Google Новости

Банк России подготовил предложения по возврату гражданам похищенных через банки денег. Планируется определять сумму, которую банки должны будут возвращать россиянам, ставшим жертвами мошенников, сообщает РБК.

Агентство отмечает , что в ЦБ подсчитали объём похищенных у банковских клиентов средств путём несанкционированных денежных переводов. Он составил 3,2 млрд рублей. Банки вернули россиянам лишь 7,7% похищенных средств, что составило 250 млн рублей.

ЦБ намерен внести поправки в закон о национальной платёжной системе, по которым банкам надлежит возвращать пострадавшим от мошенников деньги в сумме, которую определит регулятор. Для этого жертва мошенников должен уведомить банк о махинациях со средствами не позднее следующего дня после получения уведомления от банка о проведённой операции.

Также ЦБ хочет дать банкам право списывать деньги по ним по истечении одного-двух рабочих дней, в том числе, если клиент согласен с операцией.

Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику, у него появляется возможность отклонить перевод, — считают в ЦБ.

В Банке России намерены обязать проверять операции на признак мошенничества банк, в котором обслуживается получатель подозрительных денег.

Ранее стало известно, что ЦБ усовершенствует механизм возврата денег, похищенных мошенниками у банковских клиентов. Эта инициатива активно обсуждается с участниками рынка, заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров. Он уточнил, что качество процедур против мошенничества планируется повысить.